Sisa prijala pozvanie do pikantnej relácie rádia VIVA K-FUN, kde sa okrem intímnych detailov zo spálne rozhovorila aj o šokujúcej spomienke. Moderátorom prezradila, že keď bola mladistvá, napadol ju muž a pokúsil sa ju znásilniť. „Musím vám povedať, že ako dievča som zažila hrozné scény ako z hororu. Mňa veľmi veľa mužov v živote prepadlo. Ale nikdy nedošlo k úplne, že... ale bolo to strašné,” vyznala sa zarazeným moderátorom.



Naša najznámejšia diva prijala pozvanie do pikantnej relácie K-FUN. Zdroj: Instagram/kfun_sk

Hovorila o období, keď bývala s rodičmi v Žiline. „Mala som 13 rokov, pamätám si, išla som domov. Bývali sme tak, že kilometer bolo treba ísť pešo, keď som zmeškala autobus. No a raz sa mama zadívala na televíziu a neprišla po mňa, bola tma, zima, sneh a ja som sa teda vybrala sama. Išla som v tom snehu a počujem kroky za sebou. Tak som zastavila, kroky zastali tiež, čistý horor. Potom som chytila paniku, rozbehla sa, ale, bohužiaľ, ten človek ma dobehol a zdrapil ma pekne za vlasy a strhol mi všetko oblečenie. Bola som v takom šoku, že som nevedela kričať. Nevedela som vôbec nič, ja, speváčka som nevydala tón. A potom sa to nejako uvoľnilo to hrdlo a strašne som spustila krik, lebo on si už asi myslel, že nebudem kričať. Mama sa vtedy spamätala, už bola na ceste za mnou. Počula ma strašne kričať. On sa zľakol a ušiel,“ zverila sa s hrozivým zážitkom.



Prečítajte si tiež: