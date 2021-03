Richard Müller (58) si prešiel veľmi temným obdobím. Bojoval so psychickou chorobou a s ťažkými depresiami. Jeho stav je síce už 10 rokov stabilizovaný, no podobné rozpoloženie sa mu sem-tam vracia. Otvorene o tom prehovoril v tolkšou Adely Vinczeovej (40) Trochu inak.

Písal sa rok 2000, keď sa Müller priznal, že už šesť rokov užíva marihuanu a skúsil aj pervitín či heroín. Búrlivý život ho napokon stál manželstvo so Soňou Müllerovou, ktorá sa s ním rozviedla. Krátko nato začal rušiť koncerty a povedal, že trpí maniodepresívnou psychózou. „Mojím najväčším bojom v živote bola moja choroba. Neviem, či vôbec budem môcť niekedy povedať, že som vyhral, pretože stále nemám vyhraté, ale azda je to najhoršie už za mnou,“ prezradil Müller pred necelým rokom v rozhovore pre Tému.

Richardovi Müllerovi je oporou jeho rodina. Zdroj: Archív R. M.

Spevák pred pár dňami prijal pozvanie do šou Trochu inak. S Adelou sa rozprával vyše pol hodiny na rôzne témy. Na pretrase bola aj jeho temná minulosť, ku ktorej sa vrátil pri nevinnej otázke. „Kedy vstávaš?” opýtala sa ho Vinczeová. „Okolo desiatej,” odpovedal jej. „To je koronový biorytmus, alebo to máš tak vždy?” zisťovala ďalej. „Nie. Vždy som spával dlhšie. Keď som mal veľmi depresívne obdobie, snažil som sa v tej posteli, hoci som už nespal, veľmi dlho vydržať. Ale poväčšine to takto býva, lebo zaspávam medzi polnocou a jednou hodinou v noci,” prezradil Rišo. Na to sa ho Vinczeová spýtala, aké obdobie momentálne prežíva.

„Teraz som pocítil taký drobný nástup maličkých depresií, ale snažím sa s tým do tej miery bojovať – čo som v minulosti nie až tak robil – že mi to nespôsobuje problémy,” priznal. „Môžem sa opýtať, čo to znamená? Ako s tým bojuješ?” bola zvedavá moderátorka. „V momente, ako sa ráno zobudím a otvorím oko, idem pod sprchu a pustím si studenú vodu. Toto je rituál, ktorý u mňa funguje každý deň a pomáha mi, aby som sa cez tie problémy dostal,” dodal Müller. Celý rozhovor so spevákom uvidia diváci v relácii Trochu inak 30. apríla na RTVS.

