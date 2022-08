Zuzana Plačková (31) sa už onedlho stane mamou. Brunetka bola odjakživa známa veľkým poprsím, no až teraz, tesne pred pôrodom, priznala, akú operáciu podstúpila, okrem silikónov. Doteraz totiž nikto netušil, že implantáty sú v jej prípade nevyhnutnosťou. Zo strachu z rakoviny prsníka si totiž nechala odstrániť prsia.

Zuzana Plačková si v minulosti nechala prsia upraviť niekoľkokrát. Istý čas ich dokonca chcela mať najväčšie na Slovensku, no predbehla ju modelka Mia Bella, ktorá si ich ale po čase opäť zmenšila. Rovnako aj Zuzu. Tá si ich tiež nechala zmenšiť. No nebolo to zo žiadnej nerozvážnosti, ale Plačková za tým mala zdravotné dôvody. Nechala si totiž odstrániť prsné žľazy, zo strachu z rakoviny.

Zuzana túto operáciu priznala nedávno na svojom profile na Instagrame, kde po dlhej dobe dala možnosť fanúšikom, aby sa jej pýtali na všetko, čo ich zaujíma. Jedna zo zvedavých otázok bolo aj to, či bude dojčiť, keďže má silikóny. „Toto je jedna z najviac zaujímavých tém pre mňa. Mám zo zdravotných dôvodov vybrané na 80% žľazy, takže pripravená som na oba varianty,“ priznala Plačková.

Preventívne odstránenie prsných žliaz sa robí u žien, ktorým síce nebola diagnostikovaná rakovina, ale majú predispozíciu z rodiny, alebo nastanú zmeny v prsníkoch, ktoré zvyšujú riziko rakoviny. Práve kvôli vysokému dedičnému riziku v roku 2013 podstúpila obojstrannú mastektómiu aj Angelina Jolie.

