Linda Rezešová sa venuje podnikaniu a jej veľkou vášňou sú kone. Tým prepadla aj jej dcéra Victoria (21), ktorú má s ex Júliusom Rezešom. Linda sa najnovšie zverila, že sa dala na pitie zelerovej šťavy. A to, čo je za tým, vám vyrazí dych. „S pohárom šampanského sa tu fotí kade kto. Ale buď frajer a odfoť sa so zelerom. Čím častejšie ho pijem, tým viac sa stáva mojou potrebou, rutinou, pozitívnym návykom. Pritom je to také jednoduché, robiť niečo pozitívne a prospešné pre svoje telo,” zverila sa Rezešová, ktorá sa už dlhší čas snaží stravovať zdravo, o čom aj verejne píše na sociálnej sieti. A za všetko môžu jej problémy s trávením.

Linda Rezešová Zdroj: instagram/lindarezesova

„Moje dlhoročné oslabené trávenie po veľkej strate krvi (2,5 litra krvi som stratila pri krvácaní z rany po operácii krčných mandlí, keďže som mala trombocytopeniu a takmer som zomrela). Áno, moje trávenie sa tak zhoršilo stratou krvi, že som skončila s celiakiou a so silnými zápalmi v celom tráviacom trakte a s obrovskými stavmi vyčerpania,” šokuje brunetka.

