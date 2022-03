Vášáryová si zahrala v množstve filmov a ešte stále je aktívna v Slovenskom národnom divadle. Pri príležitosti blížiacich sa 80. narodenín prijala pozvanie do Rádia Slovensko. Ako vníma reprízovanie svojich filmov? „Ja som nikdy nemala čas na to, aby som sa pozerala na moje veci. Ešte som mala takú zásadu, že nechcela som ťahať svoje deti do toho môjho povolania. Nevideli sme skoro nič, ani moje deti. Teraz, keď to Trojka reprízuje niekedy, nájdem tú silu a pozriem sa. Dopredu viem, že za toto by som sa mala hanbiť – a aj sa trošku hanbím a potom to rýchlo vypnem. Vidím, čo všetko som postvárala,” prezradila otvorene herečka v rozhovore.

Milka Vášáryová s manželom Milanom Čorbom (†72). Zdroj: Život

