Prostredný syn Timur pričuchol aj k herectvu, no už sa mu nevenuje. Svoj debut zažil v roku 2010, keď si zahral po boku svojho otca v jednej epizóde seriálu Nesmrteľní. O tri roky neskôr (2013) prišiel na kasting do seriálu Chlapi neplačú, ktorý vyhral. V seriáli si zahral syna Petry Vajdovej a Tomáša Maštalíra. No a práve tohto bývalého herca by ste dnes asi iba sotva spoznali. Maroš sa nedávno pochválil spoločnou fotkou s Timurom a Markom, pričom staršieho Timura takmer nikto nespoznal. Svojho otca totiž už prerástol a fúziky ho zmenili na nepoznanie.

Exmanželia Nataša Nikitinová a Maroš Kramár. Zdroj: MATEJ KALINA

„Bože, ale ten čas uletel, chalani ťa prerastajú a my trošku starneme! Krásni chlapci. A neskutočne vyrástli,“ komentovala mu fotku istá Jana. „To sú Timur a Marko? Tak tí teda vyrástli! Neskutoční fešáci,“ napísala fanúšička Adriana. „To sú tí malí chlapci zo seriálov?“ reagovala istá Mária. „Veľmi vám to pristane. Môžete byť hrdý, mate peknú rodinku,“ napísala fanúšička Martuška.