Nikto nečakal, že sa tak rýchlo vráti. Najstaršia dcéra Karla Gotta († 80) Dominika (47) len nedávno opustila Česko a už je naspäť. Dôvod? Prišla sa rozlúčiť sa s kamarátmi. No hneď ako vystúpila, všetkým udrela do očí jej výrazná premena.

Dominika Gottová priletela v utorok z Helsiniek do Prahy. V príletovej hale na ňu čakal kamarát, ktorý ju s dvoma kuframi a kabelkou odprevadil do Vysočian. Dominika sa do Česka vrátila po dvoch mesiacoch. S manželom, hudobníkom Timom Tolkkim (55), s ktorým zázračne prekonali krízu, prevzali vo Fínsku štátny byt a čiastočne si ho už aj zariadili. A zatiaľ čo Timo v polovici marca odletel pracovne do Mexika, Dominika podstúpila liečbu závislosti od liekov na spanie a začala obmedzovať alkohol.

Dominika Gottová prezradila v Smotánke o slávnom otcovi zaujímavú vec. Zdroj: tv markíza

„Desať dní som bola na klinike, následne som bola v domácom liečení, kde ma pravidelne kontrolovali a robili mi odbery krvi. Na terapiu teraz budem dochádzať ambulantne," povedala Dominika po prílete do Prahy českému Blesku. Dominika síce pôsobila spokojne, no bolo na nej vidieť, že výrazne pribrala. Je možné, že aj samotná liečba jej dala zabrať a aj preto nabrala kilá navyše.

Návratom k Timovi a odchodom z Česka sa podľa jej slov plní jej želanie. „Mám domov vo Fínsku a som tam opäť šťastná! To je jediné, na čom mi záleží. Moje želanie sa vyplnilo,” dodala. V Česku plánuje ostať minimálne týždeň a zvyšné veci jej má do Fínska doručiť sťahovacia firma.

