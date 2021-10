Vždy, keď sa na sociálnej sieti objaví jej fotka s Pítrom, sa ozvú zvedaví diváci s rovnakou otázkou: „Mňa najviac zaujíma to, či je Gabriela s tým Vlastom, alebo ako to je?” A kto je Vlasta? Je to sympatický a pekný mladík, s ktorým Gabča pred šou tvorila zamilovaný pár. Ešte v júli mali spolu zaľúbené fotky, pri ktorých sa rozplývala, že je rada, že životom môže kráčať s ním. No keďže podmienkou účasti v Love Island bolo to, že všetci musia byť single, tajomného Vlastu sa známi neustále pýtali, ako to s nimi teda je? Gabriela sa pred štartom šou vyjadrila, že s Vlastom už pár netvorí a pred vstupom do vily sa rozišli. Jeho slová však o tom akosi nevypovedajú.

V šou Love Island tvorí pár s Pítrom. Zdroj: Instagram gabrielagasparova

„Poznám ju od jej 17 rokov a tento rok sme spolu začali tvoriť pár, nemám obavy z toho, ako naše životy momentálne vyzerajú, nerozpadajú sa, to iba jednotlivé kúsky zapadajú do seba. Je to hra, v ktorej sú výhrou peniaze a nie niekoho srdce,” napísal Vlasta, ktorý toho o svojej milovanej Gabriele prezradil oveľa viac. V komentároch na jeho profile naznačuje, že Gašpárová patrí medzi dievčatá, ktoré vyrobil Antonín Charouz (67), bývalý automobilový pretekár, podnikateľ a mecenáš, ktorý mediálne vychoval nejednu známu českú krásku.

Gabriela Gašpárová v relácii Ukaž se pro televizi Sport 5, ktorá patrí Antonínovi Charouzovi. Zdroj: Instagram gabrielagasparova

Gabriela začínala ako hosteska na akciách, na ktorých si ju Charouz všimol. Mechanizmus, ako to následne prebieha a kam to vedie, sa podľa zdroja českého Expresu stále dokola opakuje. „Charouz si dievčatá vyhliadne, dohodne fotenie a autá na operatívny lízing, všetko riadi on, dohaduje fotky a pomáha slečne s kariérou. Dostáva ich do televízie a do médií. Slečny z toho majú požičané Mercedesy na operatívny lízing, dostávajú nejakú hotovosť, darčeky v podobe napríklad kabeliek, luxusné výlety a obrovské kytice ruží, ale raz mesačne mu musia byť k dispozícii. Ide o výmenný obchod,“ povedal zdroj pre expres.cz. Zámožný pán dokonca Gabriele vybavil natáčanie vo filme Bastardi 4. „Okrem iného slečnám zdvihne sledovanosť na sociálnej sieti, nakúpi im sledovateľov na Instagrame, ale sú to väčšinou mŕtve duše. Dievčatá tak majú obrovskú sledovanosť, takže to vyzerá, že sú žiadané, ale realita je úplne niekde inde,“ dodal ich zdroj.