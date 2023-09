Šéfkuchár Martin Novák zo šou Na nože sa vyberie do Motorestu na Hôrke v Hliníku nad Hronom. A ako to už býva zvykom v tejto šou, opäť zažije rôzne situácie, nad ktorými sa nebude stačiť diviť. Objedná si niekoľko jedál v spomínanom motoreste a začne ochutnávať, a v tom momente sa bude chytať za hlavu. Z vývaru zje len jednu lyžičku a zhodnotí ho slovami, že to je iba horúca voda. Následne ho prekvapí brokolicová polievka s nivou, čo nikdy v živote nevidel. Kritiku si vyslúžia aj hlavné jedlá, no to nebude všetko.

Martin Novák zo šou Na nože. Zdroj: TV Markíza

O špine v kuchyni a na toaletách sa ani netreba zmieňovať, no veľkým problémom je elektrina, ktorá v danom podniku niekedy vypadne aj 5-krát za deň. „Toto sa vám stáva často, že vypne prúd? Toto je asi ten najväčší bizár, čo som zažil v kuchyni,” zahlási. „Čiže reštaurácia na baterky?” pokračoval. Ako to celé dopadne a či si majiteľka Zdenka vezme jeho rady na zlepšenie k srdcu, uvidíte už dnes večer od 20.30 hod. na Markíze.

Majiteľka Zdenka. Zdroj: tv markíza

