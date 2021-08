Golfistovi Rorymu Sabbatinimu (45) sa podaril historický úspech, keď cez víkend pre Slovensko vybojoval na letných OH striebornú medailu. Viacerí Slováci možno ani netušili, že na olympiáde máme reprezentanta v golfe. Rory je totiž Američan so slovenským občianstvom a za manželku má Martinu Sabbatini Štofaníkovú (40), ktorá kedysi randila s Dominikom Hrbatým či Borisom Kollárom. Jeho radosť z mega úspechu netrvala dlho. Slováci sa totiž opäť vyznamenali

Celé Slovensko žije od včera radosťou zo zisku ďalšej striebornej medaily z olympiády, tentokrát po veľkom úspechu nášho golfistu Roryho Sabbatiniho. Ten však rozhodil viacerých ľudí, ktorí si všimli tetovanie na jeho ruke a začali o ňom šíriť nezmysly, že znak, ktorý má vytetovaný, by mal súsvisieť s hnutím, ktoré podporuje rasizmus v Juhoafrickej republike, odkiaľ Sabbatini pochádza. Takéto útoky medailista určite nečakal ani v najhoršom sne.

"Kamaráti ma upozornili… Vie niekto, čo znamená symbol vytetovaný na ruke ,,nášho” medailistu Sabatiniho? V Juhoafrickej republike, odkiaľ pochádza, to myslím bol symbol nejakého hnutia podporujúceho rasizmus. Možno sa mýlim. Nechce sa ho, až opadne eufória, na to niekto opýtať ? Žeby novinári? Žeby politici, kým ho napríklad prijmú na hrade, v paláci, či dajú nejaký metál? Či krivdím niekomu," napísal na svojom Facebooku istý Maroš S. a priložil aj fotku tetovania Roryho Sabbatiniho, ktoré má na vnútronom predlaktí. Pod príspevkom sa okamžite rozprúdila debata, do ktorej sa zapojila aj Roryho šokovaná manželka Martina.

Istý Maroš zdieľal na Facebooku, že Rory Sabbatini má kontroverzné tetovanie. Zdroj: Facebook

"A čo keby ste sa tak opýtali napríklad mňa predtým, ako začnete šíriť hlúposti nehorázneho charakteru! Tetovanie je venované mne a ja mám rovnaké vytetované akurát nie na ruke, znamená to tri LLL - love laugh loyalty! Môžete si vygugliť, čo tie slová znamenajú, ale snáď ich nemusím prekladať. Nás vzťah je založený na týchto princípoch! Radšej sa spýtať najprv, ako šíriť hlúposti! Fakt smutné," reagovala okamžite Sabbatini pod príspevkom Maroša S.

Tetovanie Roryho Sabbatiniho, ktoré spôsobilo rozruch medzi viacerými Slovákmi. Zdroj: Facebook

"Chcem vás upozorniť na tohto pána, zjavne si vybral Roryho a aj mňa, aby šíril nezmyselné hlúposti a upriamil tak pozornosť na absurdity! Ak budete mať čas, tak mu venujte chvíľku “príjemného dohovoru” myslím, že si na to veľmi potrpí! Sláva na internete, ale len tam, aby sme sa vyhli zbytočným otázkam, tak tetovanie na Roryho ramene sú tri LLL ja mám rovnaké, ale na inej časti tela, dali sme si to vytetovať pár dní po našej svadbe a znamená to Love, Laug, LoyalTy. Sú to symboly nášho vzťahu a naše oporné body! Tri symboly LLL si pripomíname vždy, keď sa napríklad pohádame," vysvetlila Martina aj na svojom Facebooku.

Prečítajte si tiež: