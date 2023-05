Diváci sa môžu tešiť na ďalšiu časť obľúbenej relácie Záhady tela, kde proti sebe budú tentoraz pod vedením Mariána Miezgu súťažiť dvojice v zložení Ady Hajdu a Marián Labuda ml. a Lukáš Latinák a Braňo Jobus.

Mariánovi Labudovi ml. opuchlo koleno, z výsledkov od lekára ostal v šoku. Zdroj: RTVS

Miezga sa v jeden moment obráti na Mariána Labudu s nečakanou poznámkou: ,,Majko, ty máš nejaké skúsenosti s fekálnou baktériou, nie?” ,,Áno. Bol som na svadbe sesternice a zrazu ma začalo svrbieť koleno. Začalo svrbieť viac a bolieť a opúchať. Do rána na tej svadbe mi narástlo ako keby som ich mal tri. Išiel som hneď v pondelok k lekárovi, k nášmu kamarátovi a urobil mi punkciu. Vytiahol odtiaľ vzorku strašnej zrazeniny a volá mi na druhý deň… ,,Ty si kde kľačal, v septiku?” Hovorím, že prečo? Je tu celá nemocnica a pozeráme, ty si mal fekálnu baktériu v kolene, čo si ty robil?” A hovorím, no čo ja viem?” priznal Labuda ml., ktorému došlo až po chvíli… ,,Spomenul som si, že mesiac pred tým som bol u kamaráta a on má psy a mačky. Ja som zakopol, mal som kraťasy a do krvi som si zranil koleno. Zrejme som musel spadnúť na nejaký mačací exkrement, neočistil som si to a bolo,” dodal. Celú časť si pozrite v sobotu o 20.30 hod. na Jednotke.