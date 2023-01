Martin býva v garsónke, ktorá miestami pripomína botanickú záhradu. Doma má desiatky druhov izbových rastlín. To je na chlapa skutočne obdivuhodné. Tento svoj vzťah k prírode sa snaží naplno pretaviť aj do varenia. Stravuje sa predovšetkým zdravo – konzumuje množstvo zeleniny a ovocia. Šupky z nich v prevažnej väčšine domácností končia v koši, v tom lepšom prípade ich zužitkujú ako hnojivo. No a Martin práve šupkám dáva nový život, a to tak, že z nich spraví ďalšie produkty na jedenie.

Martin zo šou Bez servítky prekvapil hostí. Naservíroval im odpad z jedla. Šupky z mrkvy a zemiakov dal piecť do rúry a ponúkol im to ako čipsy. Zdroj: tv joj

„Využívam zvyšky z varenia," prezradí Martin a svoj výrobok ponúkol aj hosťom Bez servítky. Tí ostali v šoku. „Ošúpem si mrkvu, ale šupky nezahadzujem, keďže je to odpad, ale môžem z toho urobiť výborné čipsy so zemiakmi, trochu posolím, pridám korenie. Na 200 stupňov. Je to výborné večer k filmu. Snažím sa v kuchyni nič nezahadzovať,” prezradil. „Vyzerá to ako odpad, ktorý vysypávam do záhrady," nešetrila ho Katka.

