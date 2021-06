Herečka Zuzana Mauréry (52) hrá okrem obľúbených Oteckov aj v divadle. No nedávno sa dozvedela poriadne nepríjemnú správu.

Zuzana Mauréry pôsobila v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava a v Štúdiou L+S. Pred pár dňami bola hosťom v Rádiu Jemné, kde priznala, že na doskách, ktoré znamenajú svet, si už tak skoro nezahrá. "Hrala som iba v dvoch divadlách. V mestskom divadle som si však prečítala na novej stránke, že tá moja inscenácia, v ktorej som hrala, už nie je v repertoári. Ešteže sa to dá vygoogliť, že či mám, alebo nemám prácu. Takže tu nemám,” povedala Mauréry.

Zuzana Mauréry v seriáli Oteckovia Zdroj: instagram Oteckovia

„A potom hrám ešte v Štúdiu L+S, a to zatiaľ nemám informácie, že by sa nejako rozbehlo. Tam mám dve predstavenia, ale zatiaľ neviem, či a kedy sa rozbehnú,” pokračovala herečka. O spomínanom divadle sa nedávno hovorilo, že pre veľké existenčné problémy bude mať problém so svojou prevádzkou. „Skôr si myslím, že neprežijeme, čo mi je veľmi ľúto, ale dá sa povedať, že kritická situácia sa zmenila na katastrofálnu. Už zostáva len nádej, ktorá vždy zostane, aj keď už všetko pominie, nádej zostáva,” povedal v Zlatých časoch Milan Lasica.