Vlaďa mala profil na Instagrame, kde ju sledovalo 15-tisíc ľudí. O účet s prezývkou rozzi__ však prišla. Nahlásili ju totiž ľudia, že porušuje pravidlá fotografiami v spodnej bielizni, pri ktorých sa vyjadrovala k svojej práci na OnlyFans. (erotická platforma pre dospelých) Z Instagramu jej prišlo, že zverejňuje sexuálny obsah, hoci podľa nej podobné zábery má na Instagrame každá druhá influencerka. „Teraz som si musela založiť nový účet vladimiraroziakova, pretože síce sa to to aktuálne rieši, nie je isté, či mi ho obnovia. Som smutná z toho, že pol roka som si budovala komunitu, o ktorú som momentálne prišla, pretože ľudia ma nahlásili za to, akú prácu robím...Nemyslím si, že je to fér," povedala smutne Vlaďa, ktorej to obmedzilo marketing na Instagrame.

Vlaďa si musela zriadiť nový účet. Zdroj: Instagram vladimiraroziakova