Komička a moderátorka Evelyn (33) je známy tým, že býva často aktívna na spciálnych sieťach. Nedávno sa tam zverila s tým, že zmenila imidž, keď si svoje blond vlasy prefarbila na ryšavo. No a prešlo pár dní a moderátorka sa pochválila jedným trapasom.

Evelyn každé leto všetkých prekvapí dráždivými fotkami v plavkách, spod ktorých sa jej obrovské prsia vždy takmer vylievajú. Pred dvoma rokmi sa navliekla do červených plaviek ako z Baywatchu a vyšla na paddleboard. O Eve je známe, že jej dekolt má plnšie tvary, a tak ani nedávno veľa nechýbalo a prsia sa jej takmer vyliali z plaviek, keď sa pochválila fotkami pri bazéne.

Evelyn sa podelila s trapasom. Zdroj: Instagram Evelyn

Moderátorka nedávno zmenila imidž, keď si svoje typické blond vlasy prefarbila na ryšavo. No a pred pár dňami sa jej stala jedna úsmevná vec. Moderátorke bolo divné, prečo ju vo veľkom každý zdraví. V jeden deň, keď bola aj na pumpe, totiž stretla viacero známych i neznámych a každý ju vo veľkom zdravil a prihovoril sa jej. Ona pozdravy samozrejme opätovala, no keď si sadla do auta, bolo jej hneď všetko jasné. Zistila, že mala omylom viac rozopnutú bindičku a sexi výstrih bol nevedomky na svete! Evelyn totiž vykúkala priesvitná podprsenka...

