Už aj herečke Eni Podzámskej (49) niekto hekol účet na sociálnej sieti. Brunetka ostala poriadne v šoku a hneď to začala riešiť.

Nielen Podzámska, ale aj iné známe tváre z nášho šoubiznisu mali problémy po tom, ako im niekto ukradol ich profil na sociálnej sieti. „Drahí sledovatelia, odvčera do dnešného večera (štvrtok) sa niekto hekol na môj účet. Ktorékoľvek správy alebo poznámky, čo sa týka sexuálnych praktík, ktoré boli napísané z tohto účtu, som nepísala ja, teda nie sú odo mňa. Komukoľvek niečo také prišlo, sa úprimne ospravedlňujem,“ napísala Eňa na sociálnej sieti, čím sa všetkým „poškodeným“ ospravedlnila, že to neboli správy od nej, ale od niekoho, kto sa jej, žiaľ, nabúral do profilu.

Na snímke Elena Podzámska. Zdroj: Emil Vasko