Krescanko Dibáková sa netají tým, že už párkrát dostala výhražné správy, čo nám aj nedávno priznala v rozhovore. No a iba dva dni po hrozivej vražde v centre Bratislavy si našla novú správu. „Otváram žiadosti o kontakt. A nájdem toto – staré dva týždne. Necelé dva dni po vražde na Zámockej sa to číta s pachuťou. Dúfam, že si to všimne aj istý minister, ktorý z nás nekonečným hejtom robí terče. Podľa dátumu som tento odkaz dostala deň po dueli Igor Matovič – Erik Tomáš v relácii Na hrane (29. septembra). Deň po tom, ako som sa opýtala „čo si to dovoľujete prirovnávať nás k hitlerovským novinárom,” zverila sa Krescanko Dibáková na Instagrame.

Moderátorka Jana Krescanko Dibáková Zdroj: TV JOJ

„Ty si riadna šte*tka zapredaná za deravý groš. Si jedna odporná svi*a v novinárskej rodine a zapamätaj si, že aj na teba príde rad,” znelo v nechutnej správe, ktorú jojkárka dostala a minulý piatok zverejnila.