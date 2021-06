Aneta Parišková (47) nedávnym odchodom do Ameriky, kde pracovne pôsobí jej manžel Miroslav, všetkých prekvapila. Na Floride si kúpili nový dom, no natrvalo sa tam presťahovať zatiaľ nemieni. Pre prácu a lekárske kontroly pravidelne pendluje medzi USA a Slovenskom. A ľudia jej to teraz vykričali obzvlášť nechutným spôsobom.

Parišková má za sebou najhorší rok života, keď jej na jar 2020 diagnostikovali rakovinu. Nastal boj o život, týždne strávené v nemocnici a náročná chemoterapia. Zdá sa však, že všetko je na najlepšej ceste a liečba zabrala. Aj preto sa rozhodla pre zásadný krok. Nedávno sa presťahovala s deťmi za manželom na Floridu. Aneta však stále musí pravidelne chodiť na kontroly a vyhraté ešte rozhodne nemá. Mnohí sa preto čudovali, prečo teraz tak riskuje a pravidelne sa presúva lietadlom hore-dole. Dlhé lety totiž dajú zabrať aj zdravému človeku.

Aneta Parišková so synmi. Zdroj: Instagram.com/aneta_pariskova_official

Aneta je momentálne opäť v Bratislave a fotkou z JOJ-ky sa pochválila fanúšikom. „Po povinnej karanténe zasa v práci. Teším sa na vás v Novinách TV JOJ o 19.30 hod.," prihovorila sa Parišková na Facebooku v nedeľu. To ešte netušila, aká lavína hejtu sa na ňu o chvíľu spustí.

„Super, nech je zdravá, ale už ako keby JOJ krachla bez nej. A pritom v JOJ-ke je plno šikovných hlásateliek. Behať medzi USA a Slovenskom dá zabrať aj Trumpovi a nie žene s diagnózou a hlavne matkou,“ nedarovala jej to istá Zuzana. Aneta tento zákerný komentár nenechala bez povšimnutia. „Iba zlí a toxickí ľudia mi dávajú zabrať, nič iné! Ale ani im nedovolím, aby mi ničili šťastie a zdravie. Teším sa, že mám úžasného manžela, deti, skvelú rodinu, priateľov a prácu, ktorá ma baví. Aj vám prajem veľa zdravia, šťastia a lásky,“ odkázala jej. No to ani zďaleka nebolo všetko. Nenávistné komentáre na jej pendlovanie pribúdali.

„Skúša trpezlivosť a milosrdenstvo Pána Boha. Alebo si neváži život. Neverím, že až tak zbožňuje svoju prácu, že riskuje zdravie a rodinu. Skôr sa mi zdá, že jej chýba sláva a to, aby sa o nej písalo,“ napísala fanúšička Magdaléna. Aneta reagovala aj na to: „Pani Magdaléna, keď už spomínate Pána Boha, počuli ste už o tom, že ,nesúď, lebo budeš súdený‘? Skúste si na to spomenúť, keď budete najbližšie na niekoho hádzať špinu. Prajem vám pevné zdravie a veľa lásky.“ Oslovili sme aj Pariškovú, no do uzávierky mala vypnutý telefón.

