Herečku Janu Wágnerovú mnohí diváci poznajú hlavne z Rodinných prípadov, v ktorých sa často objavuje. V októbri 2021 varila aj v šou Bez servítky a pred kamerami odhalila súkromie. „Mám dieťa (dcéru). Už je to lepšie. Mali sme také dva ťažšie roky, kým sa stabilizoval, či je chlapec alebo dievča a aj sme to riešili. Momentálne to všetci akceptujú, nikomu to neprekáža a ľúbime ho. Voláme ho mužským rodom, aby sme mu neubližovali. Má 14 rokov," povedala vtedy a rozplakala sa.

Malá školáčka Saša (11) z Pána profesora sa cíti byť viac chlapcom ako dievčaťom. Zdroj: TV MARKÍZA

Trištvrte roka na to prišla s rovnakým priznaním vizážistka celebrít Lucia Woloszyn Freund, ktorá dlhé roky pracovala v Markíze. Z jej dcéry Tamary sa stal Tyler. No a táto problematika sa najnovšie rozoberala aj v Pánovi profesorovi. Malá školáčka Saša (11) sa cíti byť viac chlapcom ako dievčaťom a obáva sa, že preto príde o svoju najlepšiu kamarátku Leu. Tá si totiž prechádza komplikovanou situáciou v rodine a nedokáže preto citlivo vnímať problém svojej najlepšej kamošky. A prečo sa tvorcovia rozhodli pre takúto tému?

"Seriál Pán profesor rieši témy, ktoré mladí ľudia na prahu medzi detstvom a dospelosťou prežívajú a ktoré k dospievaniu patria. Téma transgender identity je rovnako aktuálna ako bola téma homosexuality alebo šikanovania, ktorým sa už seriál venoval,” povedala nám PR manažérka Markízy Veronika Stojáková. Pána profesora uvidíte už dnes o 20.30 hod. na Markíze.