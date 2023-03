Súčasťou Telerána je aj súťaž Vstávaj a vyhraj, keď musí divák zdvihnúť telefón so slovami vopred určenými, a keď sa mu to podarí, výhra je jeho. Takým šťastlivcom bol v stredu Vladimír z Handlovej, ktorému sa podarilo vyhrať krásnych 3-tisíc eur. „No viete čo, ja som úplne v šoku,” zahlásil. „Aj my,” odpovedal mu Matúš Krnčok. „Zniete, že ste boli v strehu a pripravený,” doplnila ho Lucia Hlaváčková. A vtom ju Vladimír prerušil. „Môžem vám zaspievať k tomu?” opýtal sa moderátorov.

Matúš s Luciou vybuchli od smiechu, keď im výherca z Handlovej začal spievať v živom vysielaní. Zdroj: tv markíza

„Áno, áno, to chceme,” reagoval pohotovo Krnčok, a to ešte netušil, čo bude nasledovať. „Že nebolo by od veci, dať si k tomu poldeci, poldeci, aj deci, nebolo by odveci,” zanôtil šťastný výherca v živom vysielaní a moderátori išli do kolien. Toto rozhodne nik nečakal. „Toto je oslava, akú si predstavujeme s divákom Telerána, srdečne pozdravujeme do krásneho mesta Handlová, užite si výhru v zdraví. Spravili ste nám parádnu náladu! Ďakujeme,” konštatoval Matúš. A nakopnutí výbornou náladou pokračovali obaja moderátori vo vysielaní.

Prečítajte si tiež: