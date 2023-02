"Mala som v sebe zmysel pre rodinu. Absolútne mi nezáležalo na tom, či niekde budem mať nejaké miesto. Povedala som si, že sa vydám a budem mať dieťa." Karel Urbánek potvrdil, ako sa patrilo, svoj zväzok s Naďou Balabánovou svadbou. Neskôr otehotnela.

Manželstvo NADE URBÁNKOVEJ s prvým manželom nevydržalo pre tehotenstvo, ktoré sa skončilo tragicky. Zdroj: Archív NMH

"Užívala som si tehotenstvo, bola som na neho veľmi pyšná. Chodila som do Podolína prehliadky, konzultovala som všetko s odborníkmi, chodila som cvičiť. Samozrejme som nechodila do žiadnej práce, starala som sa o domácnosť. A potom prišiel deň D, termín pôrodu. Veľmi som sa tešila, všetko však dopadlo inak," prezradila v minulosti Urbánková.

Naďa Urbánková Zdroj: archív

Karel mal vtedy 33 rokov, Naďa 24. „Bol som v pardubickom divadle a Naďa tam prišla,“ otvoril kedysi svoju 13. komnatu Urbánek a vrátil sa tak do roku 1963, kedy sa všetko odohralo. „Bláznivo sme sa do seba zamilovali a splodili spolu dieťa. Lenže sme sa ho nedočkali,“ mal Karel aj po tých rokoch slzy v očiach.

O tom, že bábätko zomrelo, sa speváčka dozvedela v nemocnici, kde ležala kvôli rizikovému tehotenstvu. „Ráno po veľkej vizite mi doktor povedal, že dieťatko je mŕtve. Bola som žiaľom celá bez seba, ale to ešte nebol koniec,“ spomínala kedysi Urbánková . „Doktor mi vysvetlil, že dieťa aj tak musím porodiť! Tak sa stalo, a aby som to zvládla, dostala som dávku morfia a už som si nič nepamätla,“ slzila kedysi speváčka.

„To dieťa nemá ani hrob! Bolo to veľmi smutné...“ trápil se herec až do svojej smrti.

Aj napriek tragickej udalosti boli Naďa a Karel ešte niekoľko rokov manželia. „Skončilo to, že som požiadal o rozvod. Nezamiloval som sa inde – žili sme jednoducho každý svoj život,“ skonštatoval v minulosti herec.