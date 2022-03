Fanúšikovia brata Kamily Magálovej Mariána Slováka sa opäť dočkali. Svojho miláčika mohli vidieť v obľúbenom seriáli z lekárskeho prostredia Druhá šanca. V ňom si zahral pacienta a s osudom lekára Fabiána (Ján Koleník, pozn. red.) sa dokázal stotožniť možno viac ako ostatní. Herec totiž v roku 2013 prežil mozgovú príhodu, po ktorej sa musel odznova učiť rozprávať.

Marián Slovák si zahral vážne chorého pacienta v seriáli Druhá šanca. Zdroj: tv markíza

„Bola to malá rola starého pána, s ktorým je to zlé. Nemá už manželku, ale má psíka,“ priznal Slovák pre markíza.sk. „V minulosti som mal mozgovú mŕtvicu, je to skúsenosť, ale dobrý herec sa vždy vžije do malej role, keď je to pekný životný príbeh. Ja som vtedy, keď som ochorel, nevedel hovoriť, iba pár slov. Musel som sa učiť odznova po slovensky. Keď niekto stratí pamäť na 12 rokov, to musí byť niečo strašné,“ dodal herec, ktorý si zaspomínal na svoje vážne zdravotné ťažkosti.

Kamila Magálová a Marián Slovák: NEVRAŽIVOSŤ po 50 rokoch SKONČILA! Zmierenie vďaka TEJTO ŽENE