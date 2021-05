Maja Velšicová len pre pár dňami oslávila úctyhodných 85 rokov. A hoci neustále srší energiou a nešetrí úsmevom, predaj krásneho domu jej predsa len uberá na nálade. Prečo sa potom rozhodla predať svoju vilu cca za 2 milióny eur? „Viac menej preto, že teraz prišiel ten čas, keď treba pomôcť deťom. Deti chcú podnikať, tak im chcem pomôcť. Bez peňazí to nejde,” povedala nám speváčka, ktorá už má premyslené aj to, kam sa presťahuje.

Syn Mário sa rozhodol odcestovať za bratom Borisom do Ameriky. Zdroj: archív

„Pôjdem buď do Turčianskych Teplíc, kde si v hoteli zaplatím nejaký apartmán. Mám tam dobrú kamarátku, ktorá tam jeden vlastní. A je to len cez cestu do kúpeľov. Takže by to bolo hádam aj zaujímavé. Ešte som sa nerozhodla. Možno si kúpim byt aj tu. Ale viete, čo budem vo veľkom byte robiť, ak mi odíde aj druhý syn. Takže sme dospeli k takémuto kroku. Musím sa však priznať, že mi krváca srdce, keď vidím, ako je tu nádherne. Takáto adresa je len jedna,” dodala Velšicová.

