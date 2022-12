Hity ako Keď nestačí slovenčina či Láska je šok si v roku 2004 okamžite získali priazeň verejnosti. Pre sympatického speváka Petra Fialu to znamenalo sľubne naštartovanú kariéru. V septembri 2004 Petrovi vyšlo jeho debutové CD s názvom Ver mi alebo nie. Ďalším singlom sa stala pieseň Vojna a mier. O výtvarnú stránku a fotky na albume sa postaral Peter Nagy s vtedajšou priateľkou Monikou Hrabovčákovou, ktorá mala na starosti celkovú vizáž interpreta. Album je plný výbornej hudby, nápaditých vokálov a skvelých textov o živote, láske a bežných životných situáciách, aké Peter zažíval. Spomínaný rok 2004 však bol napriek vydaniu jeho debutového albumu pre speváka osudný.

Vianoce v roku 2004, ktoré si užil v kruhu svojej rodiny, boli totiž Petrovými poslednými. Počas najkrajších sviatkov v roku zahynul 26. decembra pri autonehode. Tri dni pred svojimi narodeninami chcel s kamarátmi predčasne oslavovať, pretože na narodeniny mal mať vystúpenie v Košiciach, no domov z diskotéky sa už nevrátil.

Peter Fiala (†26) Zdroj: Archív

Peter zomrel pri autonehode za doteraz nevyjasnených okolností. Oficiálna verzia znie, že zomrel na zlomeninu spodiny lebečnej a chrbtice, no rodina, ktorá roky bojovala za objasnenie prípadu, tejto verzii neverí. Auto, v ktorom sa viezol, šoféroval podľa obžaloby istý Branislav Zelník. „Od začiatku som vedel, že on auto nešoféroval a náš syn zomrel úplne inak,“ povedal Viliam Fiala po oslobodzujúcom rozsudku, kedy v januári 2013 Krajský súd v Trenčíne oslobodil Zelníka spod obžaloby. „Vždy som tvrdil, že ja som nešoféroval. Tých osem rokov, čo ma považovali za vinníka, bolo veľmi ťažkých, nikomu to neprajem,“ povedal mladík.

Paradoxom je, že rodičov neprivolali po nehode na identifikáciujeho tela napriek tomu, že bývali len pár minút od miesta tragédie. Polícia im navyše smrť syna oznámila až po štyroch hodinách. „V to ráno prišli dvaja príslušníci polície a bolo to neskutočne ťažké. Podlomili sa mi kolená a padol som pri nich na zem a Oľga sa tiež zrútila. Zvláštne bolo, že nám to oznámili, až keď bolo všetko upratané a telo v nemocnici. Vôbec nás nevzali na identifikáciu. A v nemocnici ma následne oklamali, že Peťko bol prevezený na súdnu pitvu do Martina. Po pár týždňoch som zistil, že bol prevezený až nasledujúce ráno,“ prezradil v minulosti zdrvený otec Fiala pre portál zenskyweb.sk.

„Neprejde deň ani hodina, aby som nemyslel na Peťka. Tým, že prípad nie je doriešený, je rana stále otvorená a veľmi bolí," vyjadril sa pred rokmi pre Plus JEDEN DEŇ. Pán Fiala je presvedčený, že synovu smrť majú na svedomí policajti, ktorí prenasledovali auto. Keď vodič nezastavil pri cestnej kontrole, strieľali. Podľa vtedy iba 15-ročnej Lenky, ktorá sedela vedľa Petra, ho výstrel zasiahol do krku. Po deviatich rokoch od nehody prišla ďalšia krutá rana. Polícia vyšetrovanie prípadu zastavila a vinník zostane navždy bez trestu.