Jeho život vyhasol, keď sa 29. júla 1985 vracal z koncertu. Na železničnom priecestí svietila červená, ale on to riskol. S ojazdenou škodovkou, ktorú si kúpil spoločne s Ivetou, vošiel na koľajnice a nevšimol si vlak rútiaci sa zo zákruty. Lokomotíva ho zmietla, Petr bol na mieste mŕtvy. Zomrel tri mesiace po oslave svojich 25. narodenín. Spis k dopravnej nehode je už skartovaný. V archíve bezpečnostných zložiek sa dajú k tragédii dohľadať len dva krátke zápisy. Prvým z nich je záznam v Denníku vyšetrovacích spisov Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti v Chebe s tým, že hliadka vyráža na „zachytenie osobného auta na železničnom prejazde“, kde bolo smrteľné zranenie.

Premiéra filmu Iveta v Lucerne. Na snímke je Peter Bebjak. Zdroj: MARTIN DOMOK

Druhá zmienka je vo vtedajšej policajnej zvodke. „Dňa 29. 7. 1985 okolo 22. hodiny vo Františkových Lázních, na Leninovej ulici, vodič osobného automobilu Petr Sepéši (nar. 1960) obchádzal na chránenom železničnom prejazde zatvorené závory v čase, keď tu prechádzal osobný motorový vlak, došlo k stretu. Po náraze bol osobný automobil ťahaný asi 100 metrov. Pri nehode bol na mieste usmrtený vodič Sepéši.“ Príslušníci Verejnej bezpečnosti dodali, že dychová skúška u rušňovodiča nepreukázala alkohol. Hmotná škoda podľa ich správy „nastala iba na osobnom automobile vo výške asi 10 000 Kčs“.

Na pohrebe sa 3. augusta zúčastnili tisíce ľudí. Nechýbali rodina, priatelia a tiež speváčka Iveta Bartošová. „Peter bol čestný, citlivý a čistý človek. Niekedy mám pocit, že som nenašla nikoho, kto by sa mu podobal,“ zverila sa v rozhovore o pätnásť rokov neskôr Iveta Bartošová (†48), ktorá spáchala samovraždu na jar v roku 2014.

Vojta Vodochodský a Anna Fialová ako Peter a Iveta. Zdroj: Tv Markíza

Ivetu vtedy jeho smrť hlboko zasiahla. Bol to najkrajší vzťah jej života, hoci trval iba necelé dva roky. Ich cesty sa stretli v októbri 1983 na festivale Mladá pieseň v Jihlave, kam prišla aj talentovaná stredoškoláčka Iveta Bartošová z Frenštátu pod Radhoštěm. Po ich veľkom spoločnom hite sa Iveta a Petr rozhodli presťahovať do Prahy a spievaniu sa venovať naplno. Žili spoločne v prenajatom byte a už dávno nešlo iba o profesionálny vzťah. Iveta sa do Petra zaľúbila a aj on do nej, hoci z jeho strany nebolo všetko také čisté ako u čerstvej maturantky.

„S Petrom som prežila jedno z najkrajších období. Bol najväčšou láskou môjho života,“ tvrdila aj po rokoch Iveta. „V tom čase to bol strašný sukničkár a ja som to vedela už v tej Jihlave, ale myslím si, že sa do mňa zamiloval tiež a že ma naozaj miloval. Okrem mňa však potreboval ešte vedľajšie vzťahy. Bol to môj prvý chlapec, ktorý ma zbavil panenstva a robil mi hrozné veci. Rozumeli sme si ako ľudia, ale aj pracovne...“ povedala Iveta, ktorá najviac trpela, keď si začal do bytu vodiť milenky. „Trápila som sa a neustále som mu dohovárala. Milovala som ho, ale bolo to náročné. Stále som si myslela, že ho zmením. Ráno odišli milenky a on prišiel za mnou, plakal a stále opakoval, že si nemôže pomôcť, že nemôže mať iba jednu ženskú.“