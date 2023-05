Podľa nášho zdroja sa mu rodina nevedela dovolať a začala mať veľké obavy. Manželka ho mala v dome nájsť nevládneho. O malú chvíľu prišla sanitka a mali sa ho snažiť ešte oživovať, žiaľ, neúspešne. Moderátorovi, ktorého všetci milovali vďaka jeho legendárnej hitparáde Twentyfive, zlyhalo srdce.

Julo Viršík Zdroj: Peter Brenkus

Stalo sa to v jeho dome v Malých Levároch, kde býval s manželkou. Práve ona ho našla a okamžite zavolala záchranku. Žiaľ, už bolo neskoro. Takmer rovnaký osud postihol Dana Heribana. Tomu bola tiež privolaná sanitka domov pre silné bolesti v chrtbe, záchranári mu však, žiaľ, už pomôcť nedokázali. Julo posledné roky moderoval hitparádu Twentyfive v Rádiu Expres. Po jeho smrti sa rádioví kolegovia s poslucháčmi delili o príhody, ktoré s ním zažili.

Julo Viršík zomrel presne pred dvoma rokmi. Zdroj: MATEJ KALINA

„To boli zlaté časy. V 90. rokoch sa z podnikov chodilo priamo ráno do štúdia a ranná šou Veselé dobré ráno išla len taký fukot,” priznal vtedy moderátor Rasťo Očenáš. Julo nemal problém spať po žúre v štúdiu. „Pamätám si, keď v Rádiu Koliba mala naša šéfka, Monika Beňová, narodeniny. Bola to vtedy veľmi mladá dáma, tuším 25-ku oslavovala. Oslavovali sme to v našom motorkárskom podniku a, samozrejme, Julo oslavoval tiež. Ale čo bolo zaujímavé, že Julo zabudol, že ráno vysiela. Viem, že ja som vtedy vysielal po ňom, no jeho ranné vysielanie som nepočul. Prišiel som do rádia, vidím, že za mikrofónom nie je Julo, ale Braňo Boháčik. Julo rannú šou tiež v podstate vysielal, ale iným spôsobom (smiech) – spal pod cédečkami. Ležal v štúdiu, no Braňo dostal šancu, snažil sa. Julo sa jednoducho vedel zabávať,” povedal historku spíker Mirec Babjak.

