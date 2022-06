„Nemôžem tomu veriť, spolu v tíme Bez servítky a minulý týždeň fotka, a to som netušila, že posledná," napísala na Facebooku šokovaná Beáta z Bez servítky. „Leť bráško, už ti je dobre, nikdy si toto nevysvetlím, ale len ty sám vieš, prečo a navždy mi zostane len tá jediná otázka. Ľúbim ťa," napísala jeho kamarátka. Mnohí si aj preto z týchto odkazov začali okamžite myslieť, že ide o mladíka, ktorého našli uplynulý týždeň v bratislavskom lese bez známok života obeseného. Traja jeho známi nám to dokonca aj potvrdili. V roku 2021 varil aj v jojkárskej šou Bez servítky.

Robert Gabriel Vrtík († 22) (vzadu) v roku 2021 súťažil v Bez servítky. Zdroj: TV JOJ

Z jeho smrti sú v šoku všetci jeho blízki kamaráti. „Dúfam, že je už tvoja krehká dušička na poriadku. Nikdy nám neprestaneš chýbať," napísal kamarát Peter. Potom sa však objavili záhadné správy, že Roba našli uplynulú stredu v Bratislave dobitého. „Polícia všetko vyšetruje, dokonca to mohlo byť aj tak, že môjho brata niekto zabil. V tú osudnú stredu mal napadnúť v Bratislave nejaký muž, ktorý vyšiel z väzenia, ženu a môj brat ju mal akoby zachrániť. Viac neviem, polícia všetko rieši, sami nevieme, čo sa mohlo udiať,“ prezradila Vrtíkova sestra Gabriela Novému Času. Najnovšie sa k jeho náhlemu odchodu vyjadril aj otec. Ten napísal srdcervúci komentár pod fotku jeho milovaného syna, ktorú zverejnila facebookovská stránka Komparz Bratislava.

"Komparz Bratislava, ďakujem za krásne slová o našom milovanom Robkovi. Ďakujem vám v mene celej rodiny. Veľmi si to vážime.

Bol s vami šťastný a miloval vás. Vždy sa tešil do práce a bol s vami veľmi šťastný. Vravel mi to veľakrát," napísal zdrvený Robov otec v komentári pod fotkou svojho syna, ktorá sa objavila na facebookovom profile Komparzu Bratislava.