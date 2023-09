Záver pracovného týždňa s ním trávili mnohí poslucháči michalovského rádia Šírava, pravidelne zabával i ľudí v Moteli Kamenec. 42-ročný DJ Robin, vlastným menom Róbert Eľko tragicky zomrel pri nehode na Čertovici. Domov, pár kilometrov od Michaloviec, sa už, žiaľ, nevrátil.

K nehode došlo v piatok (22.9.) na ceste prvej triedy v obci Vyšná Boca v okrese Liptovský Mikuláš. "42-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo Hyundai v smere od horského priechodu Čertovica na Kráľovu Lehotu," ozrejmila polícia. Následne z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel Róbert s vozidlom do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim nákladným motorovým vozidlom, ktoré viedol 31-ročný vodič.

Kam viedli jeho piatkové kilometre nevedno. Žiaľ, domov už neprišiel. Zdroj: fb/DJ Robin

Otec dvoch malých chlapcov trávil i posledné hodiny svojho života tým, čo ho napĺňalo: zabával ľudí. Vo štvrtok totiž stál za mixážnym pultom pri Banskej Štiavnici. Žiaľ, domov už neprišiel. "Odpočívaj v pokoji, navždy si ťa budeme pamätať," napísal Motel Kamenec.

Milovaného kamaráta oplakáva aj DJ EKG, ktorý bol roky jeho najlepším priateľom a s ktorým odohrali množstvo akcií.

Róberta oplakáva aj jeho dobrý priateľ, DJ EKG. Zdroj: Instagram/djekg

"Ťažko sa mi hľadajú slová a dochádza to na mňa až teraz. Volal som ti vo štvrtok, aby som o deň predbehol narodeniny. Bol si pre mňa od prvej minúty človek, ktorého chceš v živote stretnúť! Stále tvrdím a vie to celá naša crew, že si najlepší človek na svete a vždy to tak ostane. Slzy mi tečú, keď nebudem počuť tvoj non stop suchý humor, Avicii- Withou You. Ostaneš navždy vzor dobroty, rodiny a kamaráta, ktorého v živote musíš mať. Od prvého momentu sme boli rodina a takto navždy ostane. Odpočívaj v pokoji najlepší priateľ a brat. O rodinu sa ti postaráme, " napísal na Instagrame zdrvený kamarát.



Róbert bol známym menom aj medzi našimi celebritami, ktoré dídžej svojou hudbou neraz zabával. Spomína na neho aj Dano Dangl, Marián Čekovský či Michal Hudák.

