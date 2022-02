Niekoľko koncertov sa pre speváčkin zdravotný stav muselo zrušiť. Covid jej spôsobil, že po desiatkach rokov sa jej výrazne zhoršila aj choroba červených krviniek, a tak je u lekára už ako doma. Do toho sa ozval aj chrbát. Koncom roka v bolestiach natáčala videoklip s Markom Ztraceným a to má teraz dohru. „Strašne trpím, ale naozaj len preň, pretože mám nalomené tri stavce. Mala by som ležať v posteli. Ak ma uvidia páni profesori, tak sa budú naozaj veľmi hnevať,“ priznala v magazíne Showtime Zagorová.

Speváčka Hana Zagorová. Zdroj: Instagram Hana Zagorová

V nedeľu sa fanúšikom po dlhom čase ozvala a rovno ich zasvätila do tajov nepríjemnej liečby nalomených stavcov. „Tak toto je môj korzet, ktorý nosím každý deň! Zoznámte sa,“ napísala speváčka k fotke, na ktorej sedí a sťahuje si lekársky korzet na tele.

Prečítajte si tiež: