FOTO Šmahelova partnerka Beáta OSLAVOVALA: Pozrite, čo pre ňu vymyslel fitnesák! To bol zážitok

Šmahel si za posledný rok toho zažil naozaj viac ako dosť. Jeho dcérka sa narodila na konci júna 2019 iba v 6. mesiaci a vážila len 833 gramov. Hneď na druhý deň s ňou havarovala sanitka. Malá princeznička je však veľká bojovníčka. Fitnesák najnovšie uverejnil fotku druhorodenej dcérky, ktorej vystrojil originálnu oslavu.

Martin Šmahel s dcérkou Emkou. Zdroj: instagram M.Š.

„Naše narodeniny vo výške. S nádherným výhľadom, skvelým pilotom, pokojná vzduchoplavba so všetkými mojimi dievčatami 300 metrov nad zemou je krásny zážitok pre všetkých. Oslávili sme tak maminkine aj Emkine narodeniny a darček sme si užili všetci,” zveril sa hrdý otecko Šmahel na Instagrame a zverejnil aj fotku. Tá ho zachytáva aj so všetkými jeho dievčatami, vrátane partnerky Beáty, ktorú verejne na sociálnych sieťach neukazuje. Síce tvár jej prekryl srdiečkom aj všetkým trom dcéram (najstaršia je jeho partnerky, pozn. red.), no všetci pôsobia spokojne a šťastne.

