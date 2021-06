Na konci júna 2019 zažil Martin Šmahel hotové peklo. Jeho druhá dcérka Emka, ktorú má s priateľkou Beátou, sa narodila predčasne a sanitka, ktorá ju prevážala do nemocnice, havarovala. No malá bojovníčka to nevzdala a pozviechala sa z toho ako hrdinka.

Martin Šmahel Zdroj: Instagram M. Š.

Hrdý otec sa pred pár dňami pochválil jej fotkou. „Emka je už ‚parťáčka‘ v povzbudzovaní. Úloha diváka mi donedávna nebola veľmi známa, ale pomaly si zvykám aj na to. Všetky moje baby jazdia na koni (Bea, Lili, Mia a dokonca aj Emka má hipoterapiu), tak sa v blízkosti týchto zvierat ocitáme často,“ napísal Šmahel k snímke. Ema je síce na zábere zozadu, ale vidno, ako už riadne vyrástla. Dvojnásobný otec (Martin má s exmanželkou Mirkou Kalisovou dcéru Miu, pozn. red.) tak môže byť na ňu právom hrdý.