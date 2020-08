Moderátor a fitnesák Martin Šmahel (37) si v júni 2019 prežil hotové peklo. S partnerkou Beátou sa mu predčasne narodila dcéra Emka, ktorá vážila len 833 gramov. Statočná bojovníčka teraz v júli oslávila už 1. narodeniny a otecko ju prvýkrát ukázal do tváričky.

Martin má dve dcérky. S exmanželkou Miriam Kalisovou Miu a s partnerkou Beátou Emku. No stará sa aj o partnerkinu dcérku Lili. Emka prišla na svet minulý rok v júli, a to za poriadne dramatických okolostí. Narodila sa v 6. mesiaci a nevážila ani kilo. A aby toho vtedy nebolo málo, dva dni po jej narodení s ňou v Petržalke havarovala sanitka na križovatke. Emka okamžite podstúpila operáciu a keďže je to veľká bojovníčka, všetko dobre dopadlo.

Martin Šmahel s dcérkou. Zdroj: Instagram

Šmahel sa občas svojím malým pokladom pochváli aj na sociálnej sieti. Najnovšie sa polonahý postavil pred zrkadlo a cvakol sa spolu s maličkou Emkou, ktorá spokojne ležká na jeho ruke. A tentoraz spravil výnimku, svoju princeznú ukázal prvýkrát do tváričky. Vyzerá skutočne ako bábika.