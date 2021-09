Režisér Ján Ďurovčík (50) má na svojom konte už množstvo úspešných muzikálov. Teraz sa mu však podaril husársky kúsok. Získal licenciu na slávne predstavenie School of Rock. A veľkú podporu, a to nie iba mentálnu, získal od pracháča Patrika Tkáča.

Jesus Christ Superstar či Pomáda patria medzi najznámejšie svetové muzikály a vďaka Jánovi Ďurovčíkovi ho mohli vidieť aj diváci na Slovensku. Nedávno sa však rozhodol, že skúsi získať licenciu aj na ďalšie slávne predstavenie. Muzikál School of Rock. “Andrew Lloyd Webber po dlhých rokoch napísal nový muzikál a mali sme to šťastie, že robíme tieto broadwayské tituly už skoro 20 rokov a dostali sme ako jedny z prvých licenciu do strednej Európy,” povedal nám Ján Ďurovčík po predpremiére, ktorá sa konala v sobotu večer.

Pôvodný broadwayský muzikál School of Rock v réžii Jána Ďurovčíka pod názvom Škola rocku. Predpremiéra v priestoroch Iuventy v Bratislave. Na snímke v strede je Karolína Tkáčová. Zdroj: MATEJ KALINA

Muzikál School of Rock vychádza z príbehu z kultového filmu, ktorý vznikol v roku 2003. Príbeh o rockovom flákačovi Dewey Finnovi, ktorý premení celú triedu bifľošov na nadupanú a elektrizujúcu rockovú kapelu. Hlavnú úlohu stvárnil muzikálový spevák Martin Hudec a v jeho rockovej triede sa nachádzali aj viaceré celebritné deti. Žiačku si zahrala dcéra riaditeľky ankety OTO Jany Prágerovej Lima a v novinke nechýbala ani Karolína Tkačová, strašia dcéra manželov Tkáčovcov. V muzikáli dokonca vystupovala aj samotná Jana Prágerová. Manželia Iveta a Patrik Tkáčovci však svoju dcéru podporovali iba z hľadiska. Obaja nahodili rockový imidž a pracháč mal na sebe dokonca aj drsný mejkap. Slovenský milionár tento muzikál aj výrazne podporil.

“My sme veľkí podporovatelia toho, čo predvádza Janko Ďurovčík. Veríme, že bude mať ešte veľa príležitosti ukázať toho veľa najmä u nás doma. Jeho talent je toho hodný. Ak ste videli School of Rock v Londýne, verím, že toto dielo sa tomu vyrovná. Sme samozrejme radi, že naše deti sa zúčastňujú týchto projektov,” priznal nám Patrik Tkáč. Získať licenciu však ľahké rozhodne nebolo. “Všetko ohľadne licencie riešil Janko. My sme len pomáhali, kde sa dalo. Oni posudzujú najmä toho, kto je režisér, takže je to veľké uznanie najmä preňho. Celkové pozadie nepoznáme,” dodal finančník. Nevylučujú však, že by podporili aj ďalšie projekty. “My sa vždy tak pridávame, keď sa nám niečo páči, alebo keď to niekto potrebuje. V princípe manželka sa deťom venuje prostredníctvom tanečnej školy a toto s tým súvisí,” dodal Tkáč.

