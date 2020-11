Opäť sa bolo na čo pozerať. Taxikár Dano, ako má vo zvyku, si na pumpe posvietil na všetko, čo sa v daný týždeň na Slovensku udialo. A keďže Michal Kubovčík je v karanténe, udalosti rozoberal so Samom Spišákom.

Natáčanie nového seriálu s názvom Pumpa. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Hneď ako Heriban začal listovať noviny, zobral si na paškál predsedu parlamentu. „Ten Kollár, chudák,“ reagoval Dano. „Ktorý teraz?“zvedavo sa spýtal Spišák, keďže uplynulý týždeň neprial ani pracháčovi Zoroslavovi Kollárovi. „Z Kollárovcov teraz Boris. Mal autonehodu. Ja som tiež takú mal,“ pokračoval.

ŠTÁTNA LIMUZÍNA S PROMINENTNOU POSÁDKOU V momente zrážky sa Boris Kollár s Miroslavou podľa jej slov rozprávali. Zdroj: Jakub Kotian

„V každom prípade on mal v aute lepšiu spoločnosť a nie užvatlaného kamaráta ako ja. Človeče, to ti bola nejaká misska. Fešanda to je. Taká frndžalica. No ale čo tam robila? Bóóže,“ rozosmial sa nielen Heriban, ale určite aj diváci pri obrazovkách.

Prečítajte si tiež: