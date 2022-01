Stvárnili ste hlavnú úlohu Alfréda Wetzlera. Ako ste sa na túto ťažkú rolu pripravovali?

To má dve úrovne. Jedna časť prípravy bola fyzická a druhá bola mentálna. Tá fyzická bola o disciplíne, odhodlaní, o striktnej diéte, o každodennom cvičení a o chudnutí. Ja som síce nikdy nebol nejaký veľký – konečne som mal zdravú váhu, už skoro 80 kíl – no človek nemôže ísť pred kameru, hrať niekoho, kto je dva roky v koncentračnom tábore, a vyzerať zdravo. Takže nebolo ľahké začať chudnúť, pretože ja milujem jesť, milujem pečivo, sladkosti... ale dalo sa to zvládnuť.

Ako ste tak radikálne schudli? Pretože nie je problém pribrať, ale zhadzovať.

Von z môjho jedálnička išlo všetko, čo milujem. Múka, sladké, cukor. Ja nejem mäso, takže som jedol viac zeleniny, ale dával som si pozor, aby to bolo vyvážené. Po šiestej večer som už nič nejedol a každý jeden deň som mal hodinový tréning. Takto som fungoval asi 7 mesiacov. Väčšinu tej váhy som schudol za tri mesiace a potom to pomaly išlo ďalej. Tesne pred natáčaním som dal asi 13 kíl dole, a keď sme skončili, bolo to už 18 kíl, ktoré som schudol. Takže som vážil 60 kíl.

Mladý talentovaný herec stvárnil vo filme režiséra Petra Bebjaka postavu Alfréda Wetzlera. Zdroj: DNA Production

To náročnejšie však na vás ešte len čakalo.

Zvyšok už bola mentálna príprava, pretože som chcel presne vedieť, čo a koho idem hrať. Chcel som vedieť, za akých okolností sa to vtedy dialo, aké veci sa tým ľuďom diali – a to bolo to najdôležitejšie a asi aj najťažšie. Ťažšie ako fyzická príprava. Svoju postavu som si do hĺbky študoval, ale ako herec som sa snažil nájsť niečo, s čím sa viem stotožniť, aj keď je postava iná ako ja. Lenže… ako sa človek stotožní s niečím, čo nedokáže pochopiť? Nikto z nás si totiž nevie predstaviť, aké by skutočne bolo byť na takom mieste, byť súdený, odsudzovaný, zabíjaný za niečo, za čo nemôže. Mojou mapou bola preto kniha a scenáre o Alfrédovi Wetzlerovi.

Boli ste sa pred natáčaním pozrieť aj do Osvienčimu?

Áno, bol som sa pozrieť v Osvienčime a s kolegom Ondrejíčkom sme sa dokonca rozprávali s dámou, ktorá bola v prvom slovenskom transporte. To bol vôbec prvý židovský transport do Osvienčimu.

Vcítiť sa do postavy, ktorá prežívala hrôzy koncentračného tábora, muselo byť ťažké aj po psychickej stránke. Bolo to naozaj také náročné?

To určite, ale hlavne preto, že to bola zodpovednosť, ktorú však do istej miery musíte vypustiť, pretože keď natáčate, musíte byť čo najskutočnejší, nájsť pravdu, aj keď ju nepoznáte, aby divák veril, že osoba na plátne to zažíva. Ale áno, strašne dlho mi trvalo, aby som mohol povedať nahlas, že to bolo náročné, lebo som mal pocit, že nemôžem ani pípnuť, lebo som len herec, ktorý bol v práci. A bolo to brutálne, bolo to namáhavé, studené, únavné, ale každý večer som mohol ísť do teplej postele. To tí ľudia nemohli. Spätne však môžem povedať, že to bolo najťažšie natáčanie, ktoré som doteraz robil.

Peter Ondrejička a Noël Czuczor ako Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler. Zdroj: DNA Production

Ako dlho po natáčaní ste sa dávali do normálu?

Pamätám si, že keď sme skončili nakrúcanie, dva dni nato som sedel s režisérom Petrom Bebjakom a on sa ma spýtal, ako sa mám. Odpovedal som mu, že hrozne. Ja som bol taký nasiaknutý tou témou, toľko som sa tým zapodieval, že som mal v sebe takú toxicitu, taký hnev, odpor... a trvalo mi dva mesiace, kým som to zo seba vyfiltroval, kým to všetko odišlo.

Keby ste mohli vybrať najťažší moment z natáčania, ktorý by to bol?

Kiežby som vedel povedať jeden! Každý jeden deň bol náročný, ale jedna vec, na ktorú často spomínam, bol moment, ktorý je na začiatku filmu. Vtedy visím obesený na lane. Pamätám si, keď sme to natáčali, celý štáb stál predo mnou, ja som tam bol zavesený, okolo mňa bola replika tábora, cisterna pršala, vonku bol jeden stupeň a ja som mal taký zvláštny pocit. Pred očami som mal záblesky všetkých tých ľudí, ktorí takto zomreli. Ja to nechcem patetizovať, to je niečo, čo moja vnútorná predstavivosť vtedy premietala v mojej hlave. Keď ma zvesili, rozbehol som sa do šatne a tam som sa mokrý schúlil a všetko som to zo seba vypustil. Bolo to zvláštne. Nebolo to o mne, že ja trpím, ale o tom, že som si príliš uvedomoval tie životy, ktoré tam vyhasli. Ktoré nikto nikdy neoplakal, pretože nemal kto.

Napriek všetkému stále existujú ľudia, ktorí popierajú holokaust.

Áno, stále takí sú a máme ich aj v našom a v okolitých štátoch. Nemyslím si o takých ľuďoch nič dobré. Hlavne dnes, keď máme k dispozícii výpovede ľudí, ktorí to prežili, nerozumiem tomu. Je to jedna z tých príšerných ľudských vlastností, že sme ochotní zabúdať a popierať veci, ktoré sa stali, ktoré sme spôsobili ako ľudstvo. To je o tom, že ľudia robili príšerné veci ľuďom a stále ich robia. Stačí sa pozrieť okolo seba. Situácia v Afganistane, v Bielorusku, Palestíne a Izraeli. Všade to je. A tá nenávisť, ktorá je hnacím motorom presne týchto vecí, ktorá je potom popieraná vzorkou veľmi špecifických nevzdelaných ľudí, to je presne to, čo sa deje.