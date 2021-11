O Viktorovi Horjánovi (46) je dlhodobo známe, že so svojou homosexualitou tajnosti nerobí, no svojho partnera zo začiatku tajil. Dvojica je stále spolu a najnovšie obaja ukázali prstene, ktoré vyzerajú ako obručky.

Nie je to tak dávno, čo sa v spoločnosti ukázal aj Viktor Horján s priateľom Jozefom. Párik spolu randí už dlhých 12 rokov a svoj vzťah posunuli na ich 10. výročie o niečo ďalej. Až teraz totiž priznali, že ich ruky zdobia prstene. „Máte prstienky?” opýtala sa ich markizácka redaktorka. Obaja sa netaja, že keby sa dalo, už sú manželia. „U nás sme tam, kde sme a žijeme tak, ako žijeme,” prezradil Horján pre Smotánku, čím chcel povedať to, že by sa aj rád zosobášil, no na Slovensku svadby rovnakého pohlavia zatiaľ povolené nie sú. „Prežívame,” doplnil ho jeho dlhoročný frajer Jozef Faltus.

Viktor Horján Zdroj: KATARINA HARSANYOVA