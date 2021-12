Pre zatvorené divadlá teraz nemajú herci veľa práce. Aj preto sa niektorí z nich rozhodli, že pôjdu vypomáhať práve do nemocníc, v ktorých lekári už doslova melú z posledného. „Prihlásil som sa ako dobrovoľník a povedal som, kam ma dáte, tam pôjdem. Nemám strach, aj keď ten je dobrý radca v niektorých situáciách, tentoraz si však myslím, že nie je namieste. Ak by ho mali všetci, nemal by sa kto starať o týchto ľudí,” povedal herec Martin Kusenda v markizáckych Televíznych novinách. Zaradili ho do covidovej ambulancie. V minulosti totiž robil aj opatrovníka. „Presvedčil som sa o tom, že klobúk dole pred lekármi. Stretol som tam aj známeho, o ktorého som sa ako o pacienta staral,“ pokračoval Kusenda s tým, že hoci išiel za pacientom len na 5 minút, musel si obliecť ochranný overal.

Aj Diana Mórová pomáhala v nemocnici. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Herecká dvojica Andrea Sabová a Marián Viskup tiež idú pomáhať do nemocnice. „Aspoň takto laicky môžeme pomôcť sestričkám a ľuďom, ktorí pracujú v nemocniciach, ktorí by inak robili túto prácu za nás,“ reagovali.