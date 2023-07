Jedna z našich najlepších topmodeliek Alexandra Gachulincová má precestovaný celý svet. Keď mala 14, vyhrala slovenské kolo Elite Model Look a na svetovom finále skončila ako druhá. Za sebou má kampane pre svetových návrhárov a jej tvár zdobila titulky svetových módnych magazínov. My sme ju najnovšie stretli predávať zmrzlinu v Bratislave.

Predvádzala pre značky ako Galliano či Calvin Klein. Diváci ju poznajú aj z markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome alebo ako moderátorku relácie Love Island Xtra. Saša Gachulincová patrí medzi naše najúspešnejšie modelky, ktoré prerazili vo svete. Najnovšie ju však môžete vídať za pultom v novej zmrzlinárni. Žeby prišla o kšefty na móle? Hejteri si môžu nechať zájsť chuť! Sexi kráska totiž najnovšie zobrala gastro biznis útokom.

Spolu s bratrancom, známym hokejistom Danielom Gachulincom, sa rozhodli otvoriť si vlastnú zmrzlináreň v Bratislave. A nejde iba o obyčajný stánok, na aký sú ľudia zvyknutí. Keď vstúpite do ich novej zmrzlinárne, pri názve ktorej sa inšpirovali slávnym obrazom Edvarda Muncha Výkrik, budete milo prekvapení. Čaká na vás príjemné posedenie pod stromami s mäkučkou podlahou.

Zmrzlina a modelka však k sebe akosi vôbec nejdú. Ako sa toto spojenie stretlo? ,,Modelky majú rady jedlo (smiech), i keď sa to pri niektorých nezdá. Ja milujem sladké, odmalička som milovala cukrovú vatu a zmrzlinu a chcela som byť zmrzlinárka, pretože milujem všetky príchute. Mám svoje obľúbené - pistácia, oriešok a jahoda, ktoré si dávam stále, každý deď, ale teraz, keď už mám vlastnú zmrzlináreň, tak milujem všetky. Každá je špecifická. Detský sen sa pretavil do dospelého života," prezradila nám Saša.

V čom sa jej zmrzlináreň odlišuje od tých ostatných? ,,Je to super miesto, v centre mesta, super záhrada. Je to tu vhodné pre vozičkárov, pre mamičky s deťmi, pre dôchodcov, pre slobodných aj zadaných (smiech), všetci si u nás môžu posedieť. Takáto zmrzlináreň v centre Bratislavy nie je, kde by ste si mohli takto krásne odpočinúť v tieni. A ako sa odlišujeme? Príjemnými ľuďmi, príjemnou obsluhou ako som ja (smiech), super miestom, máme úžasnú podlahu, ktorá je z gumy, odlišujeme sa výborným vizuálom, ktorý nám robila československá grafická dizajnérka Mikina Dimunova, čiže ten lízajúcu zmrzlinu Munch ako Výkrik, to bola jej idea. A je to taká slovná prešmyčka. A máme vynikajúce zmrzliny. Vyrábajú nám to remeselní zmrzlinári a máme také príchute ako moravský koláč, veterník a také československé koláče pretavené do zmrzliny," teší sa Saša.

,,Vlastním to s bratrancom, je to hokejista, slovenský reprezentant, momentálne hráva za Slovan a povedal si aj on, že keď mu skončí sezóna, tak vtedy nemá čo chvíľu robiť popri tréningoch, takže prečo nie. On má k tomu ľadu blízko (smiech), ja tiež, takže sme zmrzlinári," dodáva s tým, že kariéru modelky rozhodne na klinec nezavesila. ,,Modelingu sa venujem stále, i keď neviem, čo mi povedia, keď ma uvidia, že som pribrala asi sto kíl, pretože každý deň, keď som tu, to ti nedá, že si tú zmrzku nedáš (smiech)."