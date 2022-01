Speváčka a raperka Aless ešte pred rokom letela za veľkú mláku. Na letisku ju však odchytili pre obsah batožiny, v ktorej mala CBD olej. Hudobníčka sa k tejto udalosti vrátila na svojom Instagrame, kde sa jej ľudia na to pýtali. U viacerých tak najprv vzbudila dojem, že sa to stalo teraz. „Z Ameriky ma deportovali pre CBD olej, mala som ho v kufri a naozaj som nevedela, že sa to nemôže prevážať cez letiská. Bol to veľký problém. Ak by tam bolo THC, už vám píšem listy z väzenia,“ konštatovala Aless vo videu na svojom Instagrame.

„Áno, stala sa mi takáto vec. Som veľmi rada, že sa o tom napísal aj článok (ako prvý s tým prišiel refresher.sk, pozn. red.). Veľa mladých ľudí si totiž kupuje CBD, promuje to, sama som ho promovala aj ho užívam. No nehovorí sa, že treba byť opatrný, keď to beriete do inej cudzej krajiny cez letisko atď… Som rada, že túto informáciu máte, aj keď je to už rok stará vec. Dávajte si pozor, nielen pri CBD, do Ameriky napr. nemôžete niesť lieky bez predpisu, poriadne si čítajte dokumenty, keď niekam letíte," odkázala speváčka.

