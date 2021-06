Dáša Šarközyová alias Mamba sa na jeseň 2018 stala prvýkrát mamou, ked sa jej narodil syn Manolo. Niekoľko mesiacov po narodení malého Manola sa pomaly pustila do cvičenia. No ani dva roky po pôrode nebola spokojná. V minulosti si dokonca na sociálnych sieťach viackrát prečítala ostrú kritiku na svoju postavu po pôrode. „Pozdravujem pani, ktorá mi „v dobrom úmysle” napísala, že teraz vyzerám „ako Tonyho veľká mamka” a že mi želá, aby som sa čím skôr dostala späť do formy,“ zverila sa Mamba ešte minulé leto, ako na ňu „zaútočila“ istá žena. Možno aj toto znova nakoplo speváčku, aby zatočila so svojimi kilami. A najnovšie sa rozhodla ukázať výsledok.

"Mamba" Dasha Zdroj: instagram mambadasha

"Dobré ráno," napísala stručne Mamba na svojom Instagrame k poriadne odvážnej fotke. Na nej pózuje hore bez a na sebe má iba nohavičky. Reakcie nedali na seba dlho čakať. "Táto žena je dôkaz že aj po pôrode sa dá vyzerať ešte lepšie ako pred ním," komentovala jej fotku fanúšička Petris. "Wau, super inšpirácia," odkázala jej ďalšia žena. "Wau, toto je postava, nie ako tie vysekané vychrtliny! Takto má presne vyzerať žena," dodala Adka.

Anketa Urobila Mamba dobre, že zverejnila nahú fotku? Áno 67% Nie 33% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

