Anjelsky krásna Adriana Čerňanová (29) žne v zahraničí jeden úspech za druhým. Patrí medzi naše najúspešnejšie modelky a veľmi rada provokuje. Bodaj by nie... S takým telom.

Predvádzala pre mnohých svetových návrhárov a fotila pre tie najzvučnejšie módne značky. Adriana si žije svoj americký sen a zábermi z jej rozprávkového života sa chváli aj na sociálnej sieti. No čas od času zverejní aj také fotky, pri ktorých sa zapotia hlavne páni. Ako najnovšie. Blondínka sa cvakla hore bez a holé prsia si zakrýva iba dlaňami. No zrejme to spravila trošku schválne, pretože prsty roztiahla tak šikovne, že jej pomedzi ne vykukla bradavka.

Adriana Čerňanová má telo bohyne. Zdroj: Instagram.com/adrianacernanova