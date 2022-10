Je všeobecne známe, že viaceré ženy trápi to, že ich prsia sú malé, iné zas riešia príliš veľký obvod. To však nie je prípad influencerky Emy, ktorá bola s veľkosťou košíkov spokojná. „Všetci poznáme operáciu, keď si človek do prsníkov dá vložiť implantáty. Mne rozrezali kožu, zošili ju a dodali mojim prsiam krásny tvar. Mnoho žien ani nevie, že takýto zákrok existuje,“ priznala nedávno pre diva.sk Ema, ktorá podstúpila rekonštrukciu prsníkov bez aplikácie implantátov.

Ema Fajnorová Zdroj: https://www.instagram.com/p/ChFlKWELB6X/

No a práve svoje vynovené prsia začala hrdo vystavovať na obdiv. Urobila tak v nedeľu večer – tretí deň veľkej módnej šou. Na tú prišla v priesvitnom tope, v ktorom ukázala prsia v plnej paráde. Bradavky si však prelepila telovou páskou. V každom prípade treba uznať, že odvaha jej nechýba...

Prečítajte si tiež: