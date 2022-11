To, že dvojica tvorí pár, sa verejnosť dozvedela v roku 2019. Natálii, známej z rozprávky Princezná zakliata v čase či z filmov Amnestie alebo Svetlonoc a nášmu najlepšiemu bubeníkovi Martinovi Valihorovi sa v „magický dátum“ 12.2. 2020 narodila dcérka Zuna a teraz, v ďalší magický dátum, si povedali svoje áno.

Herečka Natália Germania bola nádhernou nevestou. Na fotke spolu s dcérkou. Zdroj: Instagram natalagermani

,,11.11.2022 =10=1. One hand, one heart. Ťažko opísať slovami, čo sme zažili na Aspenskej hore. Nedá sa. Ale viem, že sa mojím manželom stal ten najvýnimočnejší muž na tomto svete. Milujem Ťa Láska a ďakujem za ten najkrajší a najdojímavejší deň. Ostane navždy v našich srdciach forever together. A v neposlednom rade, Ďakujeme našim milovaným dievčatám Viki&Zuna, že ste to žili s nami a boli celý čas po našom boku! Milujeme vás. Ďakujeme za toto šťastie, krásu a lásku, ktorá sa tu jedného dňa stretla, aby spojila 2 ľudí. A v lete sa spojí opäť, aby sa oslávila aj s našou milovanou rodinkou a priateľmi. Ale to bude iný žúr," napísala čerstvá nevesta k fotkám.