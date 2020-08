„Stáva sa mi, že musím zmeniť imidž, aj keď som s tým aktuálnym spokojná. Ale je to súčasť, je to výzva a ja som vďačná za to, že mi toto povolanie prináša úplne nové pocity vnímania seba. Aj cez také, možno povrchné maličkosti, ako je napríklad zmena vlasov. Keď na seba hľadím v zrkadle, necítim sa zatiaľ ako Natália. Ale za to začínam spoznávať Šarlotu. Vidíme sa v roku 202, v kinách,“zverila sa Germani, ktorá tak podstúpila zmenu farby vlasov i jej dĺžky pre filmovú úlohu.

Natália Germani Zdroj: Instagram N.G,

