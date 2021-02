Herečka Vlastina Svátková (38) sa druhýkrát rozviedla iba pred troma mesiacmi, no už sa túli k inému. Našla si muža, ktorý je od nej o sedem rokov mladší.

Manželstvo Vlastiny Svátkovej a producenta Jiřího Kounického prechádzalo ťažkou kízou, dvojica sa rozišla a potom si opäť dala šancu, no problémy nakoniec neustáli a dohodli sa na ukončení vzťahu. „Manžel sa rozhodol riešiť to rozvodom a ja to rešpektujem. Bola som naivná, žila som podľa nejakých vysnívaných predstáv a nevidela realitu. Stále som sa snažila, aby bolo všetko skvelé a dokonalé, ale nebolo. Chyba nebola len na strane manžela, ale aj na mojej,“ zverila sa českému Blesku herečka.

Vlastina Svátková Zdroj: Instagram

Rozvod síce už prebehol, ale stále sa čaká na rozsudok, ktorý brdzí pandémia koronavírisu. Vlastina smútok z krachu druhého manželstva už hodila za hlavu, pretože žiari po boku nového muža.