Získal džob snov u exspajsky Victorie Beckham (46). Reč je slovenskom stylistovi Andrejovi Stančíkovi. Práca to však jednoduchá ani zďaleka nebola a manželka Davida Beckhama (45) mu dávala pociťovať jeho nedostatky.

Andrej je stylista, ktorý sa po čase rozhodol skúsiť šťastie v Anglicku a podarilo sa. Slávna Victoria Beckham si ho vybrala za asistenta. „Bol som jej módny asistent. Bolo to náročné, je veľmi prísna. Asi trikrát som sa ocitol aj na ich súkromných párty. Bolo to zaujímavé vidieť. Beckhamovci sami o sebe sú dvaja rozdielni ľudia. Victoria je tvrdá a David je taký, že každému podá ruku a mnohokrát poďakuje za prácu,” prezradil Stančík pre jojkársky Top Star.

Stylista Andrej Stančík, ktorý robil módneho asistenta Victorii Beckham. Zdroj: Facebook A. S.

„Videl som ju iba raz usmiať sa, na mňa bola vždy tvrdá, sem-tam som videl, ako si ma premerala očami, bolo to v období, keď som bol pribratý, dala mi to párkrát pocítiť,” hovorí Adam, ktorý priznal šokujúcu pikošku. „Nikdy som ju nevidel jesť. A keď mala prísť domov, nesmelo smrdieť jedlo. Museli sme dodržiavať veľmi veľa pravidiel a bolo to pre mňa únavné,” dodal.

