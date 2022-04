Gregor Mareš už niekoľko rokov moderuje súťaž Duel a najnovšie už aj Duel šampiónov. Diváci sa tak postupne tešia na obľúbených súťažiacich, ktorí sa zapísali do histórie relácie. Rekordmanom je Slavo Hlásny z Levíc, ktorý túto súťaž kedysi vyhral až 33-krát. Ten nesklamal ani teraz a s nadupanými vedomosťami a 80-percentnou úspešnosťou skončil v tabuľke na prvom mieste zo siedmich najlepších a vybojoval si tak priamy postup do semifinále Duelu šampiónov. Ostatní šiesti súťažiaci musia medzi sebou bojovať o postup.

Rekordman z Duelu Slavo Hlásny sa po 6 rokoch predviedol v Dueli šampiónov. Zdroj: RTVS

A Slavovi fandí azda každý a viacerí by ho radi videli dokonca v politike. „Slavo by mal byť minister školstva,“ napísala na Facebooku RTVS pod príspevkom k Duelu diváčka Katarína. A to nie je všetko. Viacerí by si ho vedeli predstaviť aj na vyššom poste. „Myslím si, že ako premiér by Slovensko dotiahol veľmi ďaleko,“ odkázal divák Peťo. Naši poprední politici by sa tak mali mať na pozore. Na päty im možno šliape veľká konkurencia...

