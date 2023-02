Na Česko-Slovenskom plese sa to len tak hemžilo známymi tvárami. Medzi nimi nechýbal ani saxofonista Felix Slováček (79). Ten však dorazil bez manželky Dády Patrasovej (66). Prečo?

Ešte nedávno si cez médiá vymieňali drsné odkazy potom, ako Slováček vyhlásil, že jeho manželka Dáda, ktorá má podľa neho veľké problémy s alkoholom, by mala byť zbavená svojprávnosti, inak vraj umrie. Tieto výroky ju totálne naštvali a Patrasová mu to vtedy nedarovala. „Muselo mu preskočiť. Podám žiadosť o rozvod. Toto je už cez čiaru. Som z toho zúfalá. Po 40 rokoch manželstva je takýto zákerný,“ zúrila Dáda. Herečka však následne otočila a rozvod sa nekonal.

Na snímke saxofonista, hudobný skladateľ a dirigent Felix Slováček počas zábavy na plese. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Na nedávnom plese však manželovi dala košom. „S Dádou nemám žiadnu prestrelku, to má iba ona! Občas si niečo vymyslí a potom „strieľa”, a ja som tá obeť,” prezradil nám Felix, ktorého sme vyspovedali na plese. Hudobník vzápätí vysvetlil, že napriek tejto „vojne” s manželkou spolu vychádzajú dobre. „Máme výborný vzťah. Dáda na plese však so mnou nie je, lebo sa jej nechcelo ísť. Mala chrípku, z tej sa síce už dostala, no jednoducho sa jej nechce medzi ľudí,” povedal Slováček s tým, keď zrejme narážal na jej excesy v ostatnom čase, za ktoré sa pravdepodobne hanbí.