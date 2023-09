Pred súperky sa totiž postavil len v ružových plavkách, dierovaných silónkach, ružových sandáloch a odstrihnutej rifľovej bunde. Zvolil aj netradičné doplnky. Farebné zubné kefky. Asi nikoho neprekvapilo, že skončil na poslednom mieste a porotu dosť sklamal. Tá od neho čakala, že sa poriadne vyjaší a predvedie skutočnú farebnú smršť. Žiadna divočina však neprišla. Ešte predtým, ako sa predviedol súperkám, odrovnal vizážistku Lucid, ktorá sa súťažiacim stará o vlasy a mejkap.

Slaytiiina/Adam odmietol, aby ho líčila Lucid. Zdroj: TV JOJ

„Slay odmietol, aby som ho líčila, pretože nechce ukázať svoju pravú tvár. Keby som ho mala líčiť, určite to zvládnem a dopadlo by to možno aj takto. Veľa dievčat sa teší na môj mejkap, Nákupné maniačky milujú aj vďaka mejkapu,” povedala do kamery Lucia Sládečková. „Nemyslím si, že Lucid je zvyknutá robiť takýto štýl mejkapu a veľmi sa na to urazila. Nechápem, prečo… Ešte mi vynadala, že kto si ja myslím, že som, aby som si rozhodoval, kto mi bude robiť mejkap. Som zvyknutý na svoj look, mám vlastného vizážistu alebo sa maľujem sám a nemyslím si, že je na tom niečo zlé,” obhájil(a) sa Slaytiiina.

Prečítajte si tiež: