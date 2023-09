Mladý youtuber a influencer Adam Nemeček, známy ako internetová persona Slaytiiina, vyvoláva medzi súťažiacimi tohto týždňového kola Nákupných maniačok poriadne rozbroje. Tak ako to má ‚ona´ vo zvyku, servítku si pred ústa nedáva a hneď na začiatku relácie si pustil ústa na špacírku.

Adam Nemeček prišiel zaspievať v bielych šatách a nakoniec skončil v korzete. Zdroj: TV JOJ

„Ja to už teraz vidím, že tí porotcovia, to budú obyčajné... No nebudem sa tu vyjadrovať vulgárne, lebo mi to zakázali. Tí porotcovia budú trápny homosexuál a bude tam nejaká škaredá, nevkusná Ema Fajnor som počul. Absolútne sa na nich neteším a nech si počkajú na konfrontáciu so Slaytiiinou,” dourážal porotkyňu. A keďže sa aktuálne vysielané časti natáčali už pred nejakým časom, Slaytiiina svoje vyjadrenie oľutovala a porotkyni sa verejne ospravedlnila. Avšak iba Eme.

Jednoduché a nudné kúsky v jej šatníku nenájdete. Zdroj: tv joj

„Chcel by som sa už vopred verejne ospravedlniť Eme Fajnor za to, že som ju nazval škaredou a nevkusnou. Ja sa musím priznať, že som tam každý deň vypil 3 fľaše šampusu od 8 rána a ešte som tam pil vodku,“ napísal na sociálnej sieti a dodal: „Za čím si ale stojím a komu sa rozhodne ospravedlňovať nejdem, je ten druhý. Ten jeden trápny gej, ktorý tam je. Ten mi bytostne prekáža a je mi reálne na grcanie sa naňho pozerať. Proste tento človek, ja neviem, kto je a absolútne ma nezaujíma. Nemyslím si, že tento človek by sa mal vyjadrovať k tomu, ako ja vyzerám, pretože sám nevyzerá sexi, tak prečo sa ide vyjadrovať, ako vyzerám ja?“ naložil stylistovi Hornyákovi.

Porotcovia šou Nákupné maniačky Marián Hornyak a Ema Fajnor. Zdroj: TV JOJ

V prípade módneho kata je však Slaytiiina na omyle, čo považuje za férové doplniť. Marián Hornyák má dlhoročnú partnerku a dvoch synov - Maxa a Mila.